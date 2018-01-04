Момент дня. Беспалов защищал ворота "Спартака" без шлема

Вратарь "Спартака" Никита Беспалов в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:2) потерял свой шлем, однако не выключился из борьбы и продолжил встречу. Во время возникшей паузы 30-летний голкипер надел шлем и помог своей команде довести матч до победы.