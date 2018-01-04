Момент дня. Беспалов защищал ворота "Спартака" без шлема

Вратарь "Спартака" Никита Беспалов в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:2) потерял свой шлем, однако не выключился из борьбы и продолжил встречу. Во время возникшей паузы 30-летний голкипер надел шлем и помог своей команде довести матч до победы.
Безумие и отвага! Беспалов 💪🏻 pic.twitter.com/QJMVMehmfV– Фратрия (@fratria) 4 января 2018 г.
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Тропическая гемангиома Мовсисяна
Спартак-Экспресс)))
00:21
pushgun
Полевой игрок по правилам не может без каски играть, даже поднимать ее не может должен бежать меняться . А вратарь может??? Ну тогда в хоккее идиотские правила. Вратарю может "прилететь" с гораздо большей вероятностью.
22:47 4 января
Химик Воскресенск
Шдем с Беспалова слетел в 3-м периоде, а Трушков вышел во 2-м,когда у Беспалова были проблеиы с коньками. Проверяйте, что пишите, уважаемые
21:08 4 января