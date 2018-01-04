20:51 4 января | Хоккей — КХЛ

Момент дня. Беспалов защищал ворота "Спартака" без шлема

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Вратарь "Спартака" Никита Беспалов в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:2) потерял свой шлем, однако не выключился из борьбы и продолжил встречу. Во время возникшей паузы 30-летний голкипер надел шлем и помог своей команде довести матч до победы.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

Спартак-Экспресс)))

00:21

pushgun

Полевой игрок по правилам не может без каски играть, даже поднимать ее не может должен бежать меняться . А вратарь может??? Ну тогда в хоккее идиотские правила. Вратарю может "прилететь" с гораздо большей вероятностью.

22:47 4 января

Химик Воскресенск

Шдем с Беспалова слетел в 3-м периоде, а Трушков вышел во 2-м,когда у Беспалова были проблеиы с коньками. Проверяйте, что пишите, уважаемые

21:08 4 января