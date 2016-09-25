17:14 25 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Моложе Капризова в день первого хет-трика был только Кицын

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Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Медвешчака" (4:5 Б) оформил первый хет-трик в карьере. В день матча форварду исполнилось 19 лет 4 месяца и 30 дней. В более юном возрасте в КХЛ отличался только один хоккеист – Максим Кицын, трижды поразивший ворота "Атланта" в 18 лет 10 месяцев и 6 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Возраст

30.10.2010

Максим КИЦЫН

Металлург Нк

Атлант

3:0

18 лет 10 месяцев 6 дней

25.09.2016

Кирилл КАПРИЗОВ

Салават Юлаев

Медвешчак

?

19 лет 4 месяца 30 дней

10.10.2011

Владимир ТАРАСЕНКО

Сибирь

Салават Юлаев

6:3

19 лет 9 месяцев 27 дней

08.12.2011

Владимир ТАРАСЕНКО

Сибирь

Барыс

4:3 ОТ

19 лет 11 месяцев 25 дней

17.09.2013

Николай ПРОХОРКИН

ЦСКА

Динамо М

6:3

20 лет

26.01.2012

Владимир ТАРАСЕНКО

СКА

Торпедо

8:3

20 лет 1 месяц 13 дней

15.03.2012

Владимир ТАРАСЕНКО*

СКА

Атлант

7:1

20 лет 3 месяца 2дня

23.02.2009

Михаил АНИСИН

Сибирь

Динамо Мн

7:2

20 лет 6 месяцев 22 дня

19.11.2015

Павел БУЧНЕВИЧ

Северсталь

Медвешчак

4:0

20 лет 7 месяцев 2 дня

* Хет-трик в матче плей-офф.

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