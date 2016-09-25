Моложе Капризова в день первого хет-трика был только Кицын

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Медвешчака" (4:5 Б) оформил первый хет-трик в карьере. В день матча форварду исполнилось 19 лет 4 месяца и 30 дней. В более юном возрасте в КХЛ отличался только один хоккеист – Максим Кицын, трижды поразивший ворота "Атланта" в 18 лет 10 месяцев и 6 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Возраст
|
30.10.2010
|
Максим КИЦЫН
|
Металлург Нк
|
Атлант
|
3:0
|
18 лет 10 месяцев 6 дней
|
25.09.2016
|
Кирилл КАПРИЗОВ
|
Салават Юлаев
|
Медвешчак
|
?
|
19 лет 4 месяца 30 дней
|
10.10.2011
|
Владимир ТАРАСЕНКО
|
Сибирь
|
Салават Юлаев
|
6:3
|
19 лет 9 месяцев 27 дней
|
08.12.2011
|
Владимир ТАРАСЕНКО
|
Сибирь
|
Барыс
|
4:3 ОТ
|
19 лет 11 месяцев 25 дней
|
17.09.2013
|
Николай ПРОХОРКИН
|
ЦСКА
|
Динамо М
|
6:3
|
20 лет
|
26.01.2012
|
Владимир ТАРАСЕНКО
|
СКА
|
Торпедо
|
8:3
|
20 лет 1 месяц 13 дней
|
15.03.2012
|
Владимир ТАРАСЕНКО*
|
СКА
|
Атлант
|
7:1
|
20 лет 3 месяца 2дня
|
23.02.2009
|
Михаил АНИСИН
|
Сибирь
|
Динамо Мн
|
7:2
|
20 лет 6 месяцев 22 дня
|
19.11.2015
|
Павел БУЧНЕВИЧ
|
Северсталь
|
Медвешчак
|
4:0
|
20 лет 7 месяцев 2 дня
* Хет-трик в матче плей-офф.