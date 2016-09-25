Моложе Капризова в день первого хет-трика был только Кицын

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Медвешчака" (4:5 Б) оформил первый хет-трик в карьере. В день матча форварду исполнилось 19 лет 4 месяца и 30 дней. В более юном возрасте в КХЛ отличался только один хоккеист – Максим Кицын, трижды поразивший ворота "Атланта" в 18 лет 10 месяцев и 6 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)

Дата Игрок Клуб Соперник Счет Возраст 30.10.2010 Максим КИЦЫН Металлург Нк Атлант 3:0 18 лет 10 месяцев 6 дней 25.09.2016 Кирилл КАПРИЗОВ Салават Юлаев Медвешчак ? 19 лет 4 месяца 30 дней 10.10.2011 Владимир ТАРАСЕНКО Сибирь Салават Юлаев 6:3 19 лет 9 месяцев 27 дней 08.12.2011 Владимир ТАРАСЕНКО Сибирь Барыс 4:3 ОТ 19 лет 11 месяцев 25 дней 17.09.2013 Николай ПРОХОРКИН ЦСКА Динамо М 6:3 20 лет 26.01.2012 Владимир ТАРАСЕНКО СКА Торпедо 8:3 20 лет 1 месяц 13 дней 15.03.2012 Владимир ТАРАСЕНКО* СКА Атлант 7:1 20 лет 3 месяца 2дня 23.02.2009 Михаил АНИСИН Сибирь Динамо Мн 7:2 20 лет 6 месяцев 22 дня 19.11.2015 Павел БУЧНЕВИЧ Северсталь Медвешчак 4:0 20 лет 7 месяцев 2 дня

* Хет-трик в матче плей-офф.