"Много играю в теннис". Форвард "Магнитки" рассказал, как попасть по летящей шайбе

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Деннис Расмуссен после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Торпедо" (5:4) подчеркнул, что игра в теннис помогла ему забросить шайбу с лета.

– Матч сегодня получился нервный, можно сказать – волнообразный, но главное, что он завершился нашей победой, – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Расмуссена.

– В момент вашего гола – насколько было тяжело попасть по летящей шайбе?

– А я летом в теннис играю, так что вот и результат.