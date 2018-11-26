20:21 | Хоккей — КХЛ

"Много играю в теннис". Форвард "Магнитки" рассказал, как попасть по летящей шайбе

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Деннис Расмуссен после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Торпедо" (5:4) подчеркнул, что игра в теннис помогла ему забросить шайбу с лета.

– Матч сегодня получился нервный, можно сказать – волнообразный, но главное, что он завершился нашей победой, – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Расмуссена.

– В момент вашего гола – насколько было тяжело попасть по летящей шайбе?

– А я летом в теннис играю, так что вот и результат.

 

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/437453/​

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