Мнацян - об онкологии: "Врачи верят в хорошее"

В середине августа стало известно о том, что у защитника "Сибири" Самвела Мнацяна диагностирован рак – после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль. "СЭ" поговорил с игроком о его страшной болезни.

– В октябре будет операция?

– Пока идет курс химиотерапии. В октябре будет повторное обследование, а потом уже последуют какие-то шаги – врачи решат, делать ли мне операцию или что-нибудь еще. Доктора говорят, что мой случай нетипичный, поэтому не знают, как будет дальше развиваться ситуация. Организм у меня молодой, нахожусь в нормальной физической форме. Врачи верят в хорошее. (Михаил ЗИСЛИС)

Полная версия интервью Самвела Мнацяна