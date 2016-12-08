23:30 8 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "Я сегодня не узнал "Амур"

0
0
0

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (1:3) отметил, что на фоне скоростного и мобильного соперника хабаровчане выглядели заторможенно. По словам специалиста, команду также подвела блеклая игра в атаке.

– Я сегодня свою команду не узнал, – приводит пресс-служба челябинского клуба слова Фахрутдинова. – На фоне быстрого и мобильного "Трактора" мы выглядели немножко заторможено и реагировали на все игровые эпизоды с опозданием. От этого шли удаления. Ну и блеклая игра в атаке…очень блеклая. Понятно, что лидеры устали, а большинство не сработало. "Трактор" не дал нам ничего путного сделать.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=17175

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ