Мисхат Фахрутдинов: "Я сегодня не узнал "Амур"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (1:3) отметил, что на фоне скоростного и мобильного соперника хабаровчане выглядели заторможенно. По словам специалиста, команду также подвела блеклая игра в атаке.

– Я сегодня свою команду не узнал, – приводит пресс-служба челябинского клуба слова Фахрутдинова. – На фоне быстрого и мобильного "Трактора" мы выглядели немножко заторможено и реагировали на все игровые эпизоды с опозданием. От этого шли удаления. Ну и блеклая игра в атаке…очень блеклая. Понятно, что лидеры устали, а большинство не сработало. "Трактор" не дал нам ничего путного сделать.