Мисхат Фахрутдинов: "В матче "Амура" и "Лады" не было красивых комбинаций"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ладой" (1:0) отметил терпение своих подопечных. По словам наставника, обе команды очень надежно действовали в обороне.

– Может быть, сегодня была не самая красивая игра по содержанию, – приводит официальный сайт "Амура" слова Фахрутдинова. – Но парни работали и действовали очень терпеливо. Мы готовились взламывать оборону соперника с первых минут. Моментов у нас было не так много, но парни дожали, молодцы. Работаем дальше.

Спокойных игр у нас вообще не бывает. Сегодня не было красивых комбинаций, обе команды очень надежно играли в обороне. Основным был вопрос о том, кто первым забьет. Мне не важно, как играет соперник, – важна наша игра и итоговый результат. Парни забили – молодцы. Значит, мы все сделали правильно.