Мисхат Фахрутдинов: "Торпедо" не предоставило "Амуру" фактически никаких шансов"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (0:1) посетовал на слабую игру команды в неравных составах. Наставник также отметил, что активная и дерзкая игра соперника застала игроков "Амура" врасплох.

– Не могу похвастаться качественной игрой с нашей стороны, – цитирует официальный сайт "Амура" Фахрутдинова. – В таких плотных матчах судьбу решает игра в неравных составах. К сожалению, мы не смогли реализовать свои моменты. С отсутствием заброшенных шайб против такого активного и дерзкого соперника сложно завоевать очки. "Торпедо" накрывало нас в собственной зоне, соперник не предоставил нам фактически никаких шансов. Нужно играть, превозмогая себя. В принципе, в третьем периоде наши игроки "побежали", но, повторюсь, качество нашей игры было сегодня очень слабым.