16:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "С такой классной командой, как СКА, удаляться нельзя"

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Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:2) отметил, что ключевым фактором, приведшим к неудаче, стали ненужные удаления. По словам специалиста, соперник грамотно воспользовался предоставленными возможностями.

– К сожалению, "Амур" третью игру подряд пропускает в меньшинстве, – приводит официальный сайт "Амура" слова Фахрутдинова. – Предупреждали, что с такой классной командой, как СКА, удаляться нельзя. Все не перехватить, не отсечь. Обо всем рассказывали и все показывали игрокам. Но соперник мастеровитый и свое дело сделал. Поздравляю СКА с победой.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/comeback-leader.html

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