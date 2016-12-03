Мисхат Фахрутдинов: "С такой классной командой, как СКА, удаляться нельзя"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:2) отметил, что ключевым фактором, приведшим к неудаче, стали ненужные удаления. По словам специалиста, соперник грамотно воспользовался предоставленными возможностями.

– К сожалению, "Амур" третью игру подряд пропускает в меньшинстве, – приводит официальный сайт "Амура" слова Фахрутдинова. – Предупреждали, что с такой классной командой, как СКА, удаляться нельзя. Все не перехватить, не отсечь. Обо всем рассказывали и все показывали игрокам. Но соперник мастеровитый и свое дело сделал. Поздравляю СКА с победой.