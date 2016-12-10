Мисхат Фахрутдинов: "Ряду игроков "Амура" не хватило обыкновенного мужества"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (3:4 ОТ) отметил, что одной из причин неудачи стало большое количество удалений. По словам специалиста, некоторым игрокам хабаровской команды не хватило обыкновенного мужества.

– Был определенный план на игру, - приводит пресс-служба уфимского клуба слова Фахрутдинова. – Зная класс "Салавата", выстроили план на матч, и команда придерживалась его до середины третьего периода. Пошли удаления и, к сожалению, мы не смогли сдержать соперника. Здесь, конечно, нужно было действовать повнимательнее в обороне. Не все сыграли должным образом. Не хватило немножко обыкновенного мужества ряду игроков. К сожалению, парни-легионеры нам не помогли, говоря откровенно. Ну и с такой классной командой четверть игры, 12 минут удалений - это много. За что мы и поплатились.