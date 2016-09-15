Мисхат Фахрутдинов: "Проблема "Амура" – реализация"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после победы над "Куньлунем" (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что игра шла на встречных курсах. По словам Фахрутдинова, проблема команды – реализация моментов.

– У "Амура" было много хороших моментов, мы создавали опасные ситуации, – приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. – Наша проблема – реализация. Игра была на встречных курсах, хотя я не очень приветствую открытый хоккей. Хочется играть в правильный хоккей, но в целом парни выполнили свою задачу. Нам каждая победа очень важна для уверенности. Мы уже не первый матч неплохо проводим, не хватает только побед.