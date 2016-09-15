18:29 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "Проблема "Амура" – реализация"

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Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после победы над "Куньлунем" (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что игра шла на встречных курсах. По словам Фахрутдинова, проблема команды – реализация моментов.

– У "Амура" было много хороших моментов, мы создавали опасные ситуации, – приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. – Наша проблема – реализация. Игра была на встречных курсах, хотя я не очень приветствую открытый хоккей. Хочется играть в правильный хоккей, но в целом парни выполнили свою задачу. Нам каждая победа очень важна для уверенности. Мы уже не первый матч неплохо проводим, не хватает только побед.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/amur-kunlun-red-star-press-konferentsiy.html

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