Мисхат Фахрутдинов: "При счете 3:1 "Амур" подумал, что игра против "Салавата Юлаева" сделана"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (4:5 Б) подчеркнул, что в середине второго периода его команда стала играть чересчур академично. По словам специалиста, это стало одной из причин неудачи.

– Мы, в отличие от соперника, не уловили ту грань, когда гости побежали вперед, – приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. – В середине второго периода команда стала играть чересчур академично, что для нас нетипично. В конце периода, ведя в счете в две шайбы, пропустили два острых укола. Это стало следствием того, что мы отошли от своей игры.

Решили, что все в порядке, что матч против грозного соперника уже сделан. Это просто непозволительно. Хорошо, что потом вернулись в игру и сравняли счет. Но, к сожалению, досадный осадок остался. Для нас 4 пропущенные шайбы – это очень много. Надо стараться играть более гибко.