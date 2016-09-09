Мисхат Фахрутдинов: "Победа над "Торпедо" должна добавить уверенности "Амуру"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после победы над "Торпедо" (1:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что этот успех должен добавить команде уверенности. По словам Фахрутдинова, на данный момент для его команды каждое набранное очко – на вес золота.

– Мы готовились к этому матчу, знали, откуда ждать опасности от соперника, – приводит "Р-Спорт" слова Фахрутдинова. – Ребята терпеливо играли в обороне, надеялись на контратаки. Шансы были, но у нас немного страдает завершение. Победа очень важна была для уверенности нашим игрокам. Для нас сегодня каждое набранное очко – на вес золота. Есть определенный плюс в том, что выиграли. Но в команде есть и определенные проблемы, над которыми мы должны работать.

У нас новая команда, много игроков пришло прямо перед стартом чемпионата. Наконец, определились с составом первых трех звеньев. Но надо ставить в состав и всех остальных, чтобы их проверить. На предсезонке играли одним составом, а сейчас приходят новые игроки. Не получится, чтобы щелкнул пальцами, и все сразу получилось. Ищем сочетания.