18:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "Магнитка" преподнесла "Амуру" урок мастерства"

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Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:5) отметил, что до первого удаления команды играли на равных. По словам специалиста, игроки гостей преподнесли хабаровчанам урок мастерства как по игре в большинстве, так и в меньшинстве.

– Мы играли почти на равных до первого меньшинства, – приводит официальный сайт "Амура" слова Фахрутдинова. – "Магнитка" преподнесла нам сегодня урок мастерства на тему того, как надо играть в большинстве и меньшинстве. Будем разбираться. В команде много молодых защитников, которые пока не успевают по скорости.

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