18:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "Магнитка" не дала ничего создать "Амуру" в атаке"

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Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после поражения от магнитогорского "Металлурга" со счетом 1:4 в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ, подчеркнул, что его команде было сложно играть с таким мотивированным соперником.

– Сложно бороться с соперником, который сверхмотивирован и который практически не допустил ошибок в обороне, не дал нам практически никаких шансов чем-то воспользоваться, - приводит слова тренера официальный сайт "Металлурга". - В отличие от нас. Когда мы делали акцент на том, чтобы меньше удаляться и не пропускать в меньшинстве, мы все равно пропустили эти голы, пропустили необязательные голы, играя "пять на пять", с наших же ошибок. Что есть – то есть.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/

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