Мисхат Фахрутдинов: "Магнитка" не дала ничего создать "Амуру" в атаке"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после поражения от магнитогорского "Металлурга" со счетом 1:4 в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ, подчеркнул, что его команде было сложно играть с таким мотивированным соперником.

– Сложно бороться с соперником, который сверхмотивирован и который практически не допустил ошибок в обороне, не дал нам практически никаких шансов чем-то воспользоваться, - приводит слова тренера официальный сайт "Металлурга". - В отличие от нас. Когда мы делали акцент на том, чтобы меньше удаляться и не пропускать в меньшинстве, мы все равно пропустили эти голы, пропустили необязательные голы, играя "пять на пять", с наших же ошибок. Что есть – то есть.