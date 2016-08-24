Мисхат Фахрутдинов: "Локомотив" нас додавил"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов считает, что его команда проиграла "Локомотиву" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ из-за плохой реализации голевых моментов. По словам наставника, то, что удалось создать у ворот соперника, его подопечные не использовали.

– Большой праздник пришел в город, – приводит официальный сайт "Амура" слова Фахрутдинова. – Наша задача также была выиграть в первой встрече. Тщательно готовились, отрабатывали большинство и меньшинство. К сожалению, меньшинство не сработало – соперник нас додавил. Знали, откуда будет опасность, но не смогли ее сдержать. Были моменты в начале игры. Надо было ими воспользоваться, но мы их протранжирили. Во втором периоде отошли от своей игры, не знаю почему – установок таких не было, может, эмоции сказались. Игра пошла по другому руслу. Мы раскрылись в третьем периоде, но все равно одна проблема – мы не бросали, мы выискивали стопроцентные шансы. Голы забиваются с пятака. Сегодня мы этого не сделали. Будем готовиться к следующему матчу, поздравляем соперника.