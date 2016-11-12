Мисхат Фахрутдинов: "Исход матча с "Динамо" предрешил третий гол"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (0:3) отметил, что исход встречи предрешил третий гол в ворота его команды. По словам наставника, после этого гости ничего не смогли противопоставить сопернику.

- В дебюте игры соперник умело воспользовался шансом, который мы сами ему предоставили, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Фахрутдинова. - Те моменты, которые создавали мы, подчистил здорово игравший вратарь соперника. Третий гол, который мы пропустили в меньшинстве, где-то предрешил исход игры. Накал матча снизился, а мы не смогли уже ничего противопоставить сопернику. Готовимся к домашней серии.