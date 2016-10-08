Мисхат Фахрутдинов: "Амуру" противостоял очень мотивированный "Сочи"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сочи" (3:2) отметил, что команда чувствовала напряжение с первых минут встречи. По словам наставника, игроки "Сочи" были сверхмотивированы, в связи с чем победа далась непросто.

– Мы провели не самый выдающийся матч в обороне, – приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова . – У наших ворот было много моментов, мы играли против очень мотивированного соперника. Чувствовалось напряжение с первых минут. Попросили ребят внимательно играть в обороне. Действовали терпеливо, но, тем не менее, пропустили две шайбы.

Молодые ребята проводят уже не первую игру, – у нас на данный момент в связи с травмами других вариантов нет. Парни стараются, выполняют работу по мере своих сил. Игра неидеальна, но именно через такие матчи и происходит становление молодых игроков.