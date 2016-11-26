Мисхат Фахрутдинов: "Амуру" было тяжело в конце матча с "Югрой"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (2:1) отметил, что в конце поединка соперник имел шансы исправить ситуацию. Наставник поблагодарил своих игроков за самоотдачу.

- У нас был определенный план на игру, - приводит пресс-служба "Югры" слова Фахрутдинова. - Задача была сдержать натиск соперника в дебюте матча, с чем команда справилась. В дальнейшем была обоюдоострая игра. Спасибо большое парням за то, что вытащили этот матч. В конце было особенно тяжело - пошли удаления, наверное, на фоне усталости. Но ребята молодцы, едем дальше.