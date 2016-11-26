04:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "Амуру" было тяжело в конце матча с "Югрой"

0
0
0

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (2:1) отметил, что в конце поединка соперник имел шансы исправить ситуацию. Наставник поблагодарил своих игроков за самоотдачу.

- У нас был определенный план на игру, - приводит пресс-служба "Югры" слова Фахрутдинова. - Задача была сдержать натиск соперника в дебюте матча, с чем команда справилась. В дальнейшем была обоюдоострая игра. Спасибо большое парням за то, что вытащили этот матч. В конце было особенно тяжело - пошли удаления, наверное, на фоне усталости. Но ребята молодцы, едем дальше. 

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1822

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ