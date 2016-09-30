Мисхат Фахрутдинов: "Амур" выдержал план на матч с ЦСКА"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов отметил, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1 Б).

– Зная силу соперника, специально готовились к игре, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Фахрутдинова. – Был определенный план. Мы его выдержали. Парни молодцы. Вратаря заменили, потому что он устал, проведя напряженный матч.

Атюшов получил небольшую травму. Посмотрим, что за травма. Елесин сыграл первый матч. Молодой парень, не стушевался. Получил шанс и использовал его.