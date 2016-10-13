Мисхат Фахрутдинов: "Амур" - вообще не забивающая команда"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (1:5) назвал игру в первом периоде ахиллесовой пятой своей команды. По словам наставника, одной из причин неудачи дальневосточников стало отсутствие физической свежести игроков, вызванное частыми перелетами.

– Игру мы начали очень неудачно, практически спали, – цитирует официальный сайт "Лады" Фахрутдинова. – Потом сложно перестраиваться. Часть вины за это я возьму на себя. Все-таки мы постоянно летаем, и эту грань физической подготовки и свежести мы где-то упустили. Сделали некоторые перестановки в составе, хотели как лучше, но получилось наоборот. Сделаем выводы и будем готовиться дальше.

– В Хабаровске матч был нерезультативным. Ожидали, что сегодня будет такая же игра?

– У нас вообще незабивающая команда, мы стараемся играть терпеливо и реализовывать моменты, которые создаем. К сожалению, сегодня плохо сыграли в обороне в начале игры. Это вообще наша беда – первый период. Так получилось.