21:17 25 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "Амур" позволил СКА много лишнего в своей зоне"

0
0
0

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:4) подчеркнул, что его команда уступила петербуржцам при игре на встречных курсах. По словам специалиста, открытый хоккей не входил в планы хабаровчан.

- У нас не было сегодня плана играть в открытый хоккей с таким соперником, - приводит пресс-служба петербуржцев слова Фахрутдинова. - Но, к сожалению, парней затянуло, и на встречных курсах мы немного уступали. Мы позволили сопернику много лишнего в нашей зоне.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-amur-priess-konfierientsiia-2

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ