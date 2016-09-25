Мисхат Фахрутдинов: "Амур" позволил СКА много лишнего в своей зоне"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:4) подчеркнул, что его команда уступила петербуржцам при игре на встречных курсах. По словам специалиста, открытый хоккей не входил в планы хабаровчан.

- У нас не было сегодня плана играть в открытый хоккей с таким соперником, - приводит пресс-служба петербуржцев слова Фахрутдинова. - Но, к сожалению, парней затянуло, и на встречных курсах мы немного уступали. Мы позволили сопернику много лишнего в нашей зоне.