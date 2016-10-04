18:29 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "Амур" перестроился и сыграл по плану"

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Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (3:1) отметил, что залогом успеха стала уверенная игра в обороне. По словам наставника, его подопечные сумели перестроиться по ходу матча и выполнили тренерскую установку.

– Поздравляю ребят с победой, парни – большие молодцы, – цитирует пресс-служба "Амура" Фахрутдинова. – Первый период мы начали неважно, были определенные опасения. Затем команда перестроилась и сыграла по плану. Парни задвигались, правильно сыграли в обороне. Именно на этот аспект игры мы обращали пристальное внимание перед матчем.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/udarnaya-si.html

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