Мисхат Фахрутдинов: "Амур" не может забить, таков сегодня уровень игроков"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (0:3) отметил, что уровень мастерства атакующих игроков хабаровской команды сильно отличается от уровня нападающих соперника. По словам специалиста, при счете 0:1 "Амур" имел несколько неплохих шансов для взятия ворот, но игроков подвела реализация.

- Уровень мастерства атаки "Авангарда" и "Амура" сильно отличается, отсюда и результат, - приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. - При счете 0:1 у нас были голевые моменты, нужно было их реализовывать. Пропустили в контратаках во втором периоде, после чего игра окончательно сломалась. К сожалению, у нас нет игроков, которые могут взять ответственность на себя и забить гол. Многие из тех, кто мог бы помочь, сейчас травмированы.

- "Амур" является одной из самых атакующих команд лиги, но при этом мы забили только больше новокузнецкого "Металлурга". Это просчеты селекционной службы?

- Это уровень мастерства игроков. Если смотреть статистику, у нас было не меньше голевых моментов, чем у соперника. Но мы не можем забить, к сожалению, таков сейчас уровень хоккеистов.

- Насколько серьезна травма Вячеслава Ушенина?

- Он получил повреждение в матче с "Сибирью". К сожалению, игрок выбыл как минимум на 3 недели.