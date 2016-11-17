16:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "Амур" не может забить, таков сегодня уровень игроков"

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Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (0:3) отметил, что уровень мастерства атакующих игроков хабаровской команды сильно отличается от уровня нападающих соперника. По словам специалиста, при счете 0:1 "Амур" имел несколько неплохих шансов для взятия ворот, но игроков подвела реализация.

- Уровень мастерства атаки "Авангарда" и "Амура" сильно отличается, отсюда и результат, - приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. - При счете 0:1 у нас были голевые моменты, нужно было их реализовывать. Пропустили в контратаках во втором периоде, после чего игра окончательно сломалась. К сожалению, у нас нет игроков, которые могут взять ответственность на себя и забить гол. Многие из тех, кто мог бы помочь, сейчас травмированы.  

- "Амур" является одной из самых атакующих команд лиги, но при этом мы забили только больше новокузнецкого "Металлурга". Это просчеты селекционной службы?

- Это уровень мастерства игроков. Если смотреть статистику, у нас было не меньше голевых моментов, чем у соперника. Но мы не можем забить, к сожалению, таков сейчас уровень хоккеистов.

- Насколько серьезна травма Вячеслава Ушенина?

- Он получил повреждение в матче с "Сибирью". К сожалению, игрок выбыл как минимум на 3 недели.  

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=YpopeODJXKA

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