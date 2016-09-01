18:17 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "Амур" наиграл минимум на ничью в матче с "Куньлунем"

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Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения от "Куньлуня" в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2) подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных. По словам Фахрутдинова, команде нужно работать над реализацией моментов.

– Мы сегодня наиграли минимум на ничью, – приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. – Да, на протяжении практически всего матча мы проигрывали. Пятьдесят восемь минут утюжили зону соперника. Потом мы в итоге забили гол, и потом все. На этом игра закончилась, но мы решили еще забивать голы. Матч продолжается 60 минут, вышли опытные хоккеисты, которые должны были успокоить игру, дать передохнуть лидерам. Но в итоге мы допустили досадную ошибку и в итоге имеем то, что имеем.

Парни сегодня бились, воевали, было тяжело. Мне упрекнуть ребят не в чем. Мы не реализовали свои моменты, в этом у нас проблема.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=-ZW2rkanEpw

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