Мисхат Фахрутдинов: "Амур" до сих пор пребывает в полудреме"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сибири" (3:4 Б) отметил, что команда долго раскачивалась в первом периоде. По словам специалиста, хабаровский клуб старается играть в сбалансированный хоккей, но усиление, в первую очередь, требуется в линии атаки.

– Мы спали, – приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. - Два дня назад вернулись из предыдущей поездки, но пребываем в полудреме до сих пор. В первом периоде долго раскачивались, пропустили ненужные голы, потом более-менее вкатились в игру. Ребята молодцы, старались. Мы пытаемся играть в сбалансированный хоккей, правильно обороняться и цепляться за свои шансы впереди. Так всегда было. Ну а в серии буллитов больше провезло сопернику.

– Во время буллитов была сделана обратная замена вратаря. С чем это связано?

– Я дал еще один шанс Александру Печурскому. К сожалению, не получилось.

– Планируются ли усиления в составе команды по ходу сезона?

– К сожалению, рынок игроков довольно скуден. Предлагаются хоккеисты, которые не лучше наших. Брать кого-то в середине сезона смысла нет. Но мы ищем, стараемся. Нужны игроки, которые, в первую очередь, укрепили бы атакующие ряды.