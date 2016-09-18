Мисхат Фахрутдинов: "Амур" будет совершенствовать свою игру"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (3:2) отметил, что команде удалось выполнить тренерскую установку. По словам наставника, его команда не собирается останавливаться на достигнутом и будет стремиться к совершенствованию своей игры.

– Мы готовились тщательно к этому матчу, – приводит официальный сайт "Амура" слова Фахрутдинова. – Парни выполнили тренерскую установку. Тем не менее, мы будем стараться улучшать свою игру.