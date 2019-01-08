Миронова, Кларк, Басс и Головина - вторые тренеры на Матч звезд КХЛ

Вторыми тренерами на Матче Звезд КХЛ-2019, который пройдет в Казани, будут девушки-телеведущие: Дарья Миронова, Наталья Кларк, Мария Басс и Евгения Головина, информирует официальный сайт КХЛ.

С учетом пожеланий самих девушек тренерские тандемы сформированы в следующих составах:

Дивизион Харламова: Зинэтула Билялетдинов ("Ак Барс") – Дарья Миронова.

Дивизион Боброва: Илья Воробьев (СКА) – Наталья Кларк.

Дивизион Чернышева: Боб Хартли ("Авангард") – Мария Басс.

Дивизион Тарасова: Игорь Никитин (ЦСКА) – Евгения Головина.

"Г​од назад в Астане в рамках Недели звезд в роли тренеров команд четырех дивизионов выступили девушки-корреспонденты, - говорится в сообщении КХЛ. - Появление очаровательных телеведущих надолго запомнилось болельщикам и телезрителям и стало настоящим украшением главного хоккейного шоу сезона. В результате было принято решение повторить оказавшийся столь удачным опыт на Звездном уик-энде в Казани 18-20 января".

Дарья Миронова, Мария Басс, Наталья Кларк и Евгения Головина - вторые тренеры на Матче Звезд КХЛ 2019https://t.co/BrbzNiat5t pic.twitter.com/UyzwW1t1wU – KHL Media Team (@khlmediateam) 8 января 2019 г.



