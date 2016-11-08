21:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Миронов получил серьезную травму на Кубке "Карьяла"

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Капитан сборной России на Кубке "Карьяла", защитник московского "Динамо" Андрей Миронов получил серьезную травму на первом этапе Евротура, утверждает "Р-Спорт". По информации источника, 22-летний хоккеист получил травму верхней части тела. Медицинский штаб национальной команды не выявил повреждения, однако оказалось, что травма носит серьезный характер.

Сообщается, что результаты обследования хоккеиста и, соответственно, сроки восстановления станут известны в среду утром. Участие Миронова в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА исключено.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161108/1112002248.html

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