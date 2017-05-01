Миронов перейдет из московского "Динамо" в "Колорадо"

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов перейдет в "Колорадо", сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Андрея Сафронова. Игрок защищал цвета бело-голубых с 2012 года. В минувшем сезоне 22-летний защитник провел 18 матчей, набрал 4 (2+2) очка. Часть чемпионата он пропустил из-за травмы руки. В плей-офф на счету Миронова 9 игр и 3 результативные передачи.

- Миронов захотел поехать в "Колорадо", попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге, - сказал Сафронов.

В регулярном сезоне "Динамо" стало третьим на "Западе", в Кубке Гагарина дошло до полуфинала конференции, где проиграло СКА (1-4).