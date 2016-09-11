Миро Аалтонен: "Витязь" постарался дать бой "Ак Барсу"

Форвард "Витязя" Миро Аалтонен после поражения от "Ак Барса" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. Нападающий не исключил, что соперник одержал победу из-за того, что выглядел свежее.

- Мы приехали сюда после обидного поражения по буллитам в Нижнекамске, - приводит "Бизнес Online" слова Аалтонена. - Постарались забыть ту игру, перестроиться и дать бой "Ак Барсу".

Когда забивали первый гол, Афиногенов здорово все исполнил, продрался от нашей скамейки к центру зоны соперника, бросил, а Макеев ловко подставил клюшку. Далее, наверное, мы сбавили обороты, соперник перехватил инициативу, давили, были опасные броски в большинстве, но ребята здорово сыграли в обороне, ловили на себя, наш вратарь тащил.

У нас было несколько шикарных моментов, чтобы сделать счет 2:0, но мы не воспользовались ими, в итоге получили контратаку. Хорошо, что не рассыпались, нашли в себе силы вернуться в игру. Далее был овертайм, где в большинстве после моего броска шайба облизала две стойки и не зашла в ворота, к сожалению. В буллитах, наверное, соперник был свежее и ментально сильнее, поэтому они получили три очка.

- Это ваш дебютной сезон в лиге после финского "Карпята", поделитесь впечатлениями от КХЛ.

- Здесь хоккей более высокого уровня, повыше скорости и мастерство игроков, так что есть все возможности для роста. Ну и площадка побольше, конечно, сегодня она больше напоминала аэродром (улыбается).