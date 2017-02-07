Миро Аалтонен: "О "Витязе" знал только то, что тут играет Афиногенов"

Нападающий "Витязя" Миро Аалтонен заявил, что много слышал о бойцовском прошлом клуба, а также отметил, что подмосковный клуб первым вышел на него из клубов КХЛ. В текущем сезоне 23-летний нападающий набрал 41 (17+24) очко в 55 встречах. "Витязь" занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

– Что вы знали о "Витязе" до того, как подписали контракт?

– Не так много, – цитирует сайт КХЛ Аалтонена. – Все мои знания о "Витязе" заключались в том, что здесь играют Сятери и Афиногенов.

– Вы знали, что еще несколько лет назад в этом клубе было большое количество тафгаев и почти каждый их матч превращался в бойцовское шоу?

– Да! Вот об этом я тоже знал. Мало того, видел бои Криса Саймона и Джона Мирасти в Youtube! Полагаю, что для зрителей это было действительно крутым зрелищем, ведь драки – неотъемлемая часть хоккея. Но несколько боев в каждом матче, мне кажется, это слишком. Вспоминая об этом, я рад, что сейчас "Витязь" больше сконцентрирован на игре.

– Почему выбрали именно эту команду? У вас были другие предложения из КХЛ?

– Не могу сказать ничего о предложениях от других команд. "Витязь" вышел на меня, и мы быстро обо всем договорились. Могу лишь сказать, что я очень хотел играть здесь.