12:13 | Хоккей — КХЛ

Минское "Динамо" заключило контракт с Терещенко до конца сезона

Обсудить
0

Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании полноценного контракта с форвардом Алексеем Терещенко. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В рамках пробного контракта, который был заключен с игроком ранее, Терещенко провел три матча в КХЛ и отметился голом в ворота "Нефтехимика".

Ранее трехкратный чемпион мира Терещенко становился чемпионом России в составе московского "Динамо", "Ак Барса" и "Салавата Юлаева".

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/aleksey-tereshchenko-podpisal-kontrakt-s-dinamo-minsk/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...