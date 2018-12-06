Минское "Динамо" заключило контракт с Терещенко до конца сезона

Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании полноценного контракта с форвардом Алексеем Терещенко. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В рамках пробного контракта, который был заключен с игроком ранее, Терещенко провел три матча в КХЛ и отметился голом в ворота "Нефтехимика".

Ранее трехкратный чемпион мира Терещенко становился чемпионом России в составе московского "Динамо", "Ак Барса" и "Салавата Юлаева".