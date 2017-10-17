Минское "Динамо" забросило пять шайб в ворота "Торпедо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" на своем льду обыграло "Торпедо" со счетом 5:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Хауден – 9 (бол., Лингле, Скилле), 4:26 – 1:0. Шинкевич – 1 (Шарангович, Кулаков), 24:46 – 2:0. Смолин – 2 (Тичар, Ураков), 31:33 – 2:1. Кулаков – 2 (Степанов, Шарангович), 37:01 – 3:1. Денисов – 1, 42:23 – 4:1. Хауден – 10 (бол., Фонтэйн), 56:34 – 5:1.

Вратари: Энрот – Лисутин (Галимов, 40:00).

Штраф: 10 – 14.

Броски: 24 (8+8+8) – 27 (4+12+11).

Судьи: Бондарь, Гусев.

17 октября. Минск. Минск-Арена.