Минское "Динамо" забросило 8 шайб в ворота "Лады"

Минское "Динамо" на своем льду разгромило "Ладу" (8:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По дублю у хозяев оформили Роб Клинкхаммер и Фредрик Петтерссон. У тольяттинцев две шайбы забросил Андрей Иванов.

Для "зубров" победа стала третьей подряд. Команда занимает шестое место в Западной конференции. "Лада", проиграв во второй раз кряду, идет 14-й на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Лада" (Тольятти) - 8:3 (2:2, 4:1, 2:0)

Голы: Палушай - 6 (бол., Костицын, Граньяни), 10:55 - 1:0. Шинкевич - 5 (Граньяни, Матерухин), 16:17 - 2:0. Иванов - 9 (Сотниекс, Бумагин), 16:49 - 2:1. Иванов - 10 (Филатов), 19:12 - 2:2. Палушай - 7 (Клинкхаммер), 27:27 - 3:2. Лисовец - 7 (Костицын, Готовец), 32:45 - 4:2. Валуйский - 5 (В. Стрельцов), 35:18 - 4:3. Клинкхаммер - 20 (Матерухин), 38:50 - 5:3. Клинкхаммер - 21 (бол., Кулаков, Граньяни), 39:51 - 6:3. Петтерссон - 10 (бол., Граньяни), 46:31 - 7:3. Петтерссон - 11 (бол., Кулаков, Граньяни), 46:49 - 8:3.

Вратари: Скривенс - Ежов (Масальскис, 40:00).

Штраф: 25 - 17.

Броски: 39 (16+19+4) - 13 (3+7+3).

Судьи: Гамалей, Соин.

14 февраля. Минск. Минск-Арена.