Минское "Динамо" выставило на драфт отказов Дениса Казионова

Нападающий минского "Динамо" Денис Казионов в очередной раз выставлен на драфт отказов, сообщает Твиттер белорусской команды.
Ранее 31-летний российский форвард уже выставлялся на драфт отказов в конце ноября и в начале декабря.
– Напомним, что согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги, – написал минский клуб в своем Твиттере.
В текущем сезоне Казионов сыграл за "Динамо" в 29 матчах и набрал 8 (5+3) очков.
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⚡️ Денис Казионов повторно выставлен на драфт отказов– ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 24 декабря 2018 г.
Напомним, что согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги. pic.twitter.com/3kdMx1T6qQ