Минское "Динамо" выставило на драфт отказов Дениса Казионова

Нападающий минского "Динамо" Денис Казионов в очередной раз выставлен на драфт отказов, сообщает Твиттер белорусской команды.

Ранее 31-летний российский форвард уже выставлялся на драфт отказов в конце ноября и в начале декабря.

– Напомним, что согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги, – написал минский клуб в своем Твиттере.

В текущем сезоне Казионов сыграл за "Динамо" в 29 матчах и набрал 8 (5+3) очков.

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