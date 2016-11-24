Минское "Динамо" выставило на аукцион футболку с автографом Криштиану Роналду

Минское "Динамо" выставило на аукцион футболку сборной Португалии с автографом нападающего "Реала" Криштиану Роналду, информирует "Прессбол".

Футболку предоставил белорусский арбитр Алексей Кульбаков, который был резервным судьей на матче чемпионата Европы 2016 года Венгрия - Португалия. Вырученные деньги пойдут на лечение 5-летней девочки, которой поставили страшный диагноз – остеосаркома IV степени – агрессивная злокачественная опухоль, клетки которой происходят из костной ткани.

- После захватывающей игры Венгрия - Португалия к нам в судейскую с позволения делегата зашел представитель сборной Португалии, поблагодарил бригаду за работу, подарил нам футболки своей команды и попросил желтую и красную карточки с автографами Мартина Аткинсона, - отметил Кульбаков. - Мартин ответил: окей, тогда сделка. Мы вам подписанные карточки - вы нам майки с автографами Криштиану Роналду. В общем, и я привез такую домой.