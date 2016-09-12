19:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Минское "Динамо" вырвало победу у "Трактора"

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"Трактор" на своем льду потерпел поражение от минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Стоит отметить, что за 3 минуты до финальной сирены хозяева вели в счете, но затем пропустили две шайбы. Автором победного гола стал канадец Роб Клинкхаммер. Это вторая подряд победа минской команды.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Минск) - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Щехура - 2 (Якуценя), 21:38 - 1:0. Лисовец - 1 (Волков), 30:47 - 1:1. Щехура - 3 (Кручинин), 45:15 - 2:1. Комаров - 1 (Ковыршин, Матерухин), 57:12 - 2:2. Клинкхаммер - 1 (Кулаков, Ковыршин), 58:44 - 2:3.

Вратари: Демченко (59:20) - Скривенс.

Штраф: 16 - 6.

Броски: 41 (18+12+11) - 34 (11+13+10).

Судьи: Бутурлин, Гебеи.

12 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им. ЗТР В.К. Белоусова.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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