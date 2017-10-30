Минское "Динамо" внесло Матерухина в список отказов

Нападающий минского "Динамо" Александр Матерухин и защитник Роман Дюков помещены в список отказов, информирует пресс-служба бело-голубых.

Согласно регламенту КХЛ в ближайшие 48 часов любой клуб лиги может забрать игроков без выплаты компенсации. Если этого не произойдет, то хоккеисты отправится в расположение фарм-клуба.

Напомним, что Матерухин выступает в составе минчан с 2013 года. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером "зубров", набрав 37 (22+15) очков. В текущем регулярном чемпионате он провел 24 матча и сделал пять передач.

Дюков играет за "Динамо" с текущего сезона. Защитник провел в регулярке 17 встреч и набрал один (0+1) балл.