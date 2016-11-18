Минское "Динамо" внесло Лингле и Крайчека в список отказов

Минское "Динамо" внесло нападающего Шарля Лингле и защитника Лукаша Крайчека в список отказов, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, согласно правовому регламенту КХЛ, игрок, внесенный в список отказов, может быть выбран любым клубом КХЛ в течение 48 часов и должен будет перейти в этот клуб. В случае, если в течение 48 часов ни один клуб лиги не выберет игрока, внесенного в список отказов, он будет командирован в фарм-клуб.