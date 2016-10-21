Минское "Динамо" в серии буллитов обыграло "Торпедо"

Минское "Динамо" на своем льду нанесло поражение нижегородскому "Торпедо" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2. Минчане набрали 37 очков и занимают 6 место в турнирной таблице западной конференции. В активе "Торпедо" стало 48 баллов и третье место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Мн (Минск) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Матерухин – 10 (Устиненко, Стась), 31:31 – 1:0. Эллисон – 7 (Шинкевич), 56:54 – 2:0. Потапов – 3 (Шураков), 57:03 – 2:1. Шураков – 1 (бол., Петтерссон, Жердев), 58:56 – 2:2.

Победный буллит: Эллисон.

Вратари: Скривенс – Проскуряков.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 22 (6+12+3+1) – 21 (2+7+12+0).

Судьи: Гамалей, Оскирко.

21 октября. Минск. Минск-Арена.