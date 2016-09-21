Минское "Динамо" в овертайме победило "Сибирь"

Минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победило "Сибирь" - 5:4. Решающую шайбу забросил нападающий Мэтт Эллисон. Отметим также, что по ходу встречи хозяева уступали со счетом 0:3.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шумаков - 6 (Полашек), 8:48 - 0:1. Шалунов - 7 (бол., Губин, Шумаков), 17:37 - 0:2. Шалунов - 8 (бол., Полашек, Шумаков), 19:21 - 0:3. Комаров - 2 (мен.), 19:42 - 1:3. Эллисон - 3 (бол., Костицын), 25:51 - 2:3. Кулаков - 1 (Матерухин, Лисовец), 26:28 - 3:3. Полашек - 1 (бол., Шалунов), 29:59 - 3:4. Ковыршин - 4 (бол., Эллисон, Бэйлен), 30:41 - 4:4. Эллисон - 4 (Костицын, Граньяни), 62:59 - 5:4.

Вратари: Скривенс - Салак (Красиков, 30:41).

Штраф: 41 - 16.

Броски: 35 (8+16+9+2) - 25 (9+8+7+1).

Судьи: Белов, Бондарь.

21 сентября. Минск. Минск-Арена.