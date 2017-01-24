Минское "Динамо" в овертайме победило "Автомобилист"

Минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Автомобилист" – 5:4 ОТ. Решающую шайбу забросил защитник Марк-Андре Граньяни. Минский клуб одержал третью победу в четырех встречах, в то время как екатеринбургский клуб потерпел второе поражения кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 5:4 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 1:0)

Голы: Лисовец - 6 (Петтерссон, Эллисон), 6:44 - 1:0. Гареев - 17 (Журавлев, Коукал), 9:02 - 1:1. Эллисон - 14 (бол., Петтерссон), 16:12 - 2:1. Чайковски - 2 (бол., Гареев), 24:41 - 2:2. Михнов - 4 (бол., Мегалинский, Чайковски), 24:59 - 2:3. Палушай - 3 (бол., Эллисон, Граньяни), 30:29 - 3:3. Граборенко - 1 (Петтерссон, Граньяни), 37:19 - 4:3. Торченюк - 10 (Симаков), 58:14 - 4:4. Граньяни - 3 (Петтерссон), 60:29 - 5:4.

Вратари: Скривенс - Лисутин (Сохатский, 32:06).

Штраф: 21 - 29.

Броски: 27 (10+11+5+1) - 26 (5+11+10+0).

Судьи: Бондарь, Бутурлин.

24 января. Минск. Минск-Арена.