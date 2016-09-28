Минское "Динамо" в гостях вырвало победу у "Лады"

Минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержало волевую победу над "Ладой" – 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий Александр Матерухин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) - "Динамо" (Минск) - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Рыбин - 1 (бол., Гуркин), 7:12 - 1:0. Клинкхаммер - 4 (Хенкель, Крайчек), 35:38 - 1:1. Бочаров - 3 (Костромитин), 43:33 - 2:1. Дрозд - 1 (Бэйлен), 47:00 - 2:2. Матерухин - 7 (бол., Павлович), 52:33 - 2:3.
Вратари: Ежов (59:00 - 59:06, 59:10) - Скривенс.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 26 (11+6+9) - 29 (9+10+10).
Судьи: Балушка, Сергеев.
28 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".