20:18 | ХОККЕЙ — КХЛ

Минское "Динамо" в гостях вырвало победу у "Лады"

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Минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержало волевую победу над "Ладой" – 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий Александр Матерухин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Динамо" (Минск) - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Рыбин - 1 (бол., Гуркин), 7:12 - 1:0. Клинкхаммер - 4 (Хенкель, Крайчек), 35:38 - 1:1. Бочаров - 3 (Костромитин), 43:33 - 2:1. Дрозд - 1 (Бэйлен), 47:00 - 2:2. Матерухин - 7 (бол., Павлович), 52:33 - 2:3.

Вратари: Ежов (59:00 - 59:06, 59:10) - Скривенс.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 26 (11+6+9) - 29 (9+10+10).

Судьи: Балушка, Сергеев.

28 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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