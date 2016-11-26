19:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Минское "Динамо" в гостях победило "Торпедо"

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Минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Торпедо" - 4:1. Белорусский клуб одержал пятую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Минск) - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Голы: Комаров - 5 (Шинкевич), 1:18 - 0:1. Кулаков - 3 (бол.), 9:46 - 0:2. Матерухин - 17 (бол., Ковыршин, Клинкхаммер), 15:19 - 0:3. Аляев - 3 (бол., Семин, Фролов), 47:55 - 1:3. Амброжейчик - 1 (Готовец), 53:25 - 1:4.

Вратари: Проскуряков (Касутин, 14:41, Проскуряков, 45:48, Касутин, 47:15, 56:26 - 57:35) - Скривенс.

Штраф: 83 - 32.

Броски: 29 (5+12+12) - 23 (11+8+4).

Судьи: Гусев, Оленин.

26 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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