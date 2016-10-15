Минское "Динамо" в гостях победило "Северсталь"

Минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Северсталь" – 4:3. Решающий буллит реализовал Александр Матерухин. Благодаря этому успеху минчане прервали серию из двух поражений кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Динамо" (Минск) – 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Вовченко – 5 (Трунев), 1:20 – 1:0. Полак – 4 (бол.), 8:55 – 2:0. Гаврус – 4 (Китаров), 29:44 – 2:1. Павлович – 2 (мен.), 31:49 – 2:2. Кагарлицкий – 10 (бол., Полак), 47:05 – 3:2. Кулаков – 2 (Дрозд, Граньяни), 50:36 – 3:3.

Победный буллит: Матерухин.

Вратари: Коварж (Смирягин, 65:00) – Скривенс.

Штраф: 12 – 10.

Броски: 19 (3+3+10+3) – 24 (9+7+6+2).

Судьи: Оленин, Раводин.

15 октября. Череповец. Ледовый дворец.