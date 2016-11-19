22:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Минское "Динамо" в гостях обыграло "Слован"

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Минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Слован". Решающую шайбу забросил нападающий Андрей Степанов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Минск) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Эллисон - 12 (Амброжейчик, Дрозд), 4:30 - 0:1. Чипчура - 5 (Мезарош, Новак), 11:01 - 1:1. Степанов - 9 (бол., Эллисон, Матерухин), 24:00 - 1:2.

Вратари: Браст (58:30) - Скривенс.

Штраф: 8 - 30.

Броски: 31 (8+8+15) - 29 (12+14+3).

Судьи: Ансонс, Гамалей.

19 ноября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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