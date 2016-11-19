Минское "Динамо" в гостях обыграло "Слован"

Минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Слован". Решающую шайбу забросил нападающий Андрей Степанов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Минск) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Эллисон - 12 (Амброжейчик, Дрозд), 4:30 - 0:1. Чипчура - 5 (Мезарош, Новак), 11:01 - 1:1. Степанов - 9 (бол., Эллисон, Матерухин), 24:00 - 1:2.
Вратари: Браст (58:30) - Скривенс.
Штраф: 8 - 30.
Броски: 31 (8+8+15) - 29 (12+14+3).
Судьи: Ансонс, Гамалей.
19 ноября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).