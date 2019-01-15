Минское "Динамо" уступило "Витязю", потерпев третье поражение подряд

Минское "Динамо" проиграло "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3 ОТ. Победную шайбу забросил защитник Николай Стасенко.

"Динамо" занимает 11-е место в Западной конференции, имея в активе 33 очка. "Витязь" с 52 баллами располагается на 7-й строчке.

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"Динамо" (Минск) - "Витязь" (Подольск) - 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Макеев - 11, 18:36 - 0:1. Пулккинен - 10 (Хауден), 27:37 - 1:1. Литвинов - 1 (А. Костицын, Лисовец), 29:51 - 2:1. Швец-Роговой - 13 (Столяров), 33:07 - 2:2. Стасенко - 1 (Швец-Роговой, Макеев), 63:51 - 2:3.

Вратари: Энрот - Ортио.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 25 (8+12+3+2) - 26 (8+7+10+1).

Судьи: Лаврентьев, Щенев.

15 января. Минск. "Минск-Арена".

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