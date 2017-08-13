Минское "Динамо" уступило рижскому, несмотря на дубль Фонтэйна

В матче Кубка Латвийской Железной Дороги рижское "Динамо" одержало победу над одноименным клубом из Минска - 3:2. Автором победной шайбы стал форвард рижан Гунарс Скворцов. Отметим, что форвард "зубров" Джастин Фонтэйн стал автором дубля.

Кубок Латвийской Железной Дороги

"Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск) - 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Голы: Фонтэйн - 1, 8:04 - 0:1. Фонтэйн - 2 (Клинкхаммер, Хенкель), 16:28 - 0:2. Батня - 1 (Мейя, Гиллис), 27:40 - 1:2. Кристо - 3 (Галвиньш), 37:08 - 2:2. Скворцов - 1 (Лессио), 38:13 - 3:2.

Вратари: Питерс - Энрот (58:52 - 59:32).

Судьи: Бирин, Одиньш.

13 августа. Рига. "Арена Рига".