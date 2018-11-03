Минское "Динамо" уступило "Барысу"

Минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло "Барысу" (2:3). Отметим, что гости забросили все три шайбы в первом периоде, победная шайба на счету форварда Андре Петерссона.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Барыс" (Астана) – 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

Голы: Старченко – 11 (бол., Петерссон, Дитц), 11:07 – 0:1. Михайлис – 6 (Маклюков, Шевченко), 11:54 – 0:2. Петерссон – 9 (Дитц, Старченко), 17:34 – 0:3. Дроздов – 1, 52:04 – 1:3. Хауден – 5 (Лисовец, А. Костицын), 59:08 – 2:3.

Вратари: Энрот (57:52 – 58:15, 58:35 – 59:08, 59:16 – 59:49, 59:56) – Граховина.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 36 (12+9+15) – 27 (8+13+6).

Судьи: Кулев, Спирин.

3 ноября. Минск. "Минск-Арена".

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