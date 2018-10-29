Минское "Динамо" уступило "Амуру". Это 11-е поражение подряд

"Амур" в гостях победил минское "Динамо" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что белорусский клуб проиграл уже в 11-й раз кряду и идет на последнем месте в турнирной таблице "Запада", "Амур" идет 11-м на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Амур" (Хабаровск) – 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

Голы: Руденков – 6 (Дедунов), 2:35 – 0:1. Пьянов – 3 (бол., Горшков, Файзуллин), 11:46 – 0:2. Дедунов – 7 (Файзуллин), 27:21 – 0:3. Пулккинен – 7 (бол., Казионов, Хауден), 32:33 – 1:3. Дедунов – 8 (Рассказов, Руденков), 34:48 – 1:4. Файзуллин – 4 (Горшков, Пьянов), 35:07 – 1:5. Ковыршин – 2 (Китаров, Знахаренко), 35:54 – 2:5. Кузнецов – 2 (Филиппи), 48:45 – 2:6. Степанов – 1 (Хенкель, Ковыршин), 50:29 – 3:6.

Вратари: Энрот (Карнаухов, 34:48) – Аликин.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 26 (7+9+10) – 24 (5+10+9).

Судьи: Оленин, Щенев.

29 октября. Минск. "Минск-Арена".